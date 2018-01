Arsenal podwyższył ofertę na zakup Aubameyanga. Zawodnik coraz bliżej transferu

55 milionów euro - tyle wynosiła pierwsza oferta Arsenalu na zakup Aubameyanga. Szefowie Borussii zdecydowali się ją odrzucić i zapowiedzieli, że oczekują wyższej kwoty. W odpowiedzi na żądania władz niemieckiego klubu Arsenal zdecydował się podwyższyć proponowaną sumę do 60 mln euro.

Taka propozycja powinna przekonać klub z Dortmundu do sprzedaży zawodnika, z którym ma coraz większe problemy. Gabończyk w ostatnich miesiącach bardzo nieprofesjonalnie podchodził do wykonywania swoich obowiązków, co nie podobało się sztabowi szkoleniowemu i jego kolegom z szatni. Ostatecznie 28-latek został odsunięty od kadry pierwszego zespołu, przez co nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym z Herthą Berlin (1:1).

Aubameyang w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 3 asysty.