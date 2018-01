Narciarstwo alpejskie. Hirscher najlepszy w Schladming. Austriacy rzucali śnieżkami w Kristoffersena [WIDEO]

Marcel Hirscher nie dał szans rywalom podczas wtorkowego slalomu w Schladming. Austriak prowadził po pierwszym przejeździe. Miał 0,2 s przewagi nad Kristoffersenem. W drugim przejeździe potwierdził swoją dominację i ukończył rywalizację z czasem 1:43.56.

Kristoffersen dojechał do mety z czasem 1:43.95 i zajął drugie miejsce. Podczas drugiego przejazdu austriaccy kibice rzucali śnieżkami w reprezentanta Norwegii. Kristoffersen był wściekły. Po dojechaniu do mety pokazał, co myśli o zachowaniu Austriaków. Na trybunach w znanym austriackim kurorcie pojawiło się 40 tys. kibiców.

To powtórka zachowania polskich kibiców, którzy rzucali śnieżkami w Svena Hanavalda podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Harrachovie. - To nie kibice, to chuligani - mówił wówczas niemiecki skoczek.

Slalom gigant kobiet w Kronplatz

W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Viktoria Rebensburg. Niemka wygrała slalom gigant w Kronplatz. Wyprzedziła Ragnhild Mowinckel z Norwegii i Federicę Brignone z Włoch. Mikaela Shiffrin, liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nie ukończyła pierwszego przejazdu.