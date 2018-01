Australian Open. Wyniki wtorkowych meczów ćwierćfinałowych

Dziewiątego dnia Australian Open odbyły się po dwa ćwierćfinały turnieju singlowego kobiet i mężczyzn. Na początku niespodziankę sprawiła Elise Mertens, która w zaskakująco łatwy sposób poradziła sobie z Ukrainką Eliną Switoliną [4]. Następnie do swojego drugiego z rzędu półfinału w Melbourne miał awansować Grigor Dimitrow [3], ale sposób na niego znalazł Brytyjczyk Kyle Edmund.

Pierwsze spotkanie fazy wieczornej miało być prawdziwym hitem. I było, ale do czasu. Przez cztery i pół seta Rafael Nadal [1] i Marin Cilić [6] grali na najwyższych obrotach i swoimi wymianami zachwycali widzów zgromadzonych na Rod Laver Arena. Hiszpana dopadł jednak ból w prawej nodze, który zmusił go do poddania spotkania w na początku piątej partii i zapomnienia o swoim drugim tytule w Melbourne.

Na koniec dnia Caroline Wozniacki [2] w trzech setach uporała się z Carlą Suarez Navarro i po raz drugi w karierze awansowała do półfinału Australian Open. Sztuka ta nie udała się najlepszej parze deblowej świata – Łukasz Kubot i Marcelo Melo [1] przegrali w ćwierćfinale gry podwójnej z Benem McLachlanem i Janem-Lennardem Struffem 4:6 7:6(4) 6:7(5).

Wyniki wtorkowych meczów ćwierćfinałowych mężczyzn:

Kyle Edmund (Wielka Brytania) – Grigor Dimitrow (Bułgaria, 3) 6:4 3:6 6:3 6:4

Marin Cilić (Chorwacja, 6) – Rafael Nadal (Hiszpania, 1) 3:6 6:3 6:7(5) 6:2 2:0 krecz

Wyniki wtorkowych meczów ćwierćfinałowych kobiet:

Elise Mertens (Belgia) – Elina Switolina (Ukraina, 4) 6:4 6:0

Caroline Wozniacki (Dania, 2) – Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 6:0 6:7(3) 6:2