Kylian Mbappe nie zagra z Realem Madryt?

Napastnik Paryżan urazu doznał podczas ligowego spotkania z Olympique Lyon, które odbyło się w niedzielę. W 35. minucie zawodów Mbappe zderzył się z bramkarzem rywali Anthonym Lopesem i opuścił boisko na noszach. Na plac gry już nie wrócił, a jego zespół przegrał 1:2.

Według ESPN piłkarz doznał kontuzji kręgosłupa, która wykluczy go z gry na dwa miesiące, prze co ominą go arcyważne spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem. Z tymi doniesieniami nie zgadzają się jednak francuskie media, powołujące się na źródła bliskie paryskiemu klubowi. Radio Monte Carlo jest nawet zdania, że Mbappe kibice zobaczą być może już w środę w czasie pucharowej potyczki z Guingamp.

Na oficjalną informację ze strony PSG trzeba jeszcze poczekać. Klub oświadczenie zamierza wydać dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, ale wstępna diagnoza jest dobra i, jak donoszą francuskie media, nie zanosi się na dłuższą przerwę zawodnika.

Z urazem zmaga się także drugi letni nabytek paryżan – Neymar. Brazylijczyk opuścił starcie z Lyonem z powodu urazu uda, ale on także powinien szybko wrócić do gry, będąc w pełnej gotowości na Real Madryt. Mecze z Królewskimi zaplanowane są na 14 lutego (w Madrycie) i 6 marca (w Paryżu).

Wicemistrzowie Francji idą w tym sezonie jak burza. Po 22. kolejce pozostają liderem ligowych rozgrywek, mając aż 8 punktów przewagi nad zajmującym 2. miejsce Lyonem. Monaco Kamila Glika jest czwarte ze stratą dziesięciu „oczek” do lidera.