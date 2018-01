Transfery. Rafinha trafił do Interu Mediolan

Inter będzie mógł wykupić zawodnika po zakończeniu sezonu za 35 mln euro i 3 kolejne w bonusach. Nadchodzący transfer potwierdził już ojciec piłkarza. - Chce grać na MŚ 2018. Jest zmotywowany jak nigdy wcześniej, by udowodnić swoją wartość - powiedział Mazinho, były znakomity piłkarz, mistrz świata z 1994 roku.

Rafinha to wychowanek Barcelony. Pod koniec poprzedniego sezonu doznał kontuzji prawego kolana i nie zdołał do siebie przekonać nowego trenera Ernesto Valverde.

W tym sezonie rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Rafinha to kolejny po Ardzie Turanie zawodnik, który opuszcza Barcelonę w zimowym oknie (Turek trafił do Basaksehiru). Niedługo oficjalnie potwierdzone ma zostać przejście Javiera Mascherano do Hebei China Fortune.

Inter obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A z 42 pkt. Do prowadzącego Napoli traci 9 pkt.