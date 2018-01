Grzegorz Krychowiak wrzucił zdjęcie na Twittera. Zbigniew Boniek szybko zareagował

Grzegorz Krychowiak wraca do formy. Reprezentant Polski zakończył sobotni mecz z Evertonem z piękną asystą. Polak idealnie zagrał do Jaya Rodrigueza, a Anglik pokonał Jordana Pickforda. W poniedziałek na Twitterze Krychowiaka pojawiło się takie zdjęcie:

- Pokaż, gdzie chcesz, żebym doręczył piłkę - napisał Polak. Nawiązując do swojej asysty. Na wpis pomocnika reprezentacji Polski szybko zareagował Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Ten numer do czegoś zobowiązuje, nie tylko odbiór i do najbliższego - napisał Boniek. To nawiązanie do numeru Krychowiaka. Polak gra w West Bromwich Albion z 20. Zbigniew Boniek występował z tym numerem w reprezentacji podczas mistrzostw świata w 1982 roku w Hiszpanii.