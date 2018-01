Robinho, były reprezentant Brazylii podpisze kontrakt z nowym klubem, a proces trwa

Copa America. Paragwaj - Brazylia 1:1 (4:3 w rzutach karnych) (SILVIA IZQUIERDO/AP)

Robinho podpisze kontrakt z Sivasporem. Były reprezentant Brazylii we wtorek przyleci do Turcji, gdzie dokończy negocjacje i zwiąże się z ósmym zespołem tureckiej ekstraklasy. We Włoszech trwa proces przeciwko piłkarzowi, który został oskarżony o gwałt.

