Mateusz Klich wypożyczony do FC Utrecht

Klich dołączył do Leeds w lipcu 2017 roku. Polak nie potrafił jednak do końca przekonać do siebie trenera Thomasa Christiansena - rozegrał zaledwie pięć spotkań w Championship (tylko jedno w podstawowym składzie).

Teraz 27-latek został wypożyczony na pół roku do FC Utrecht, 6. zespołu holenderskiej Eredivisie. W drużynie prowadzonej przez Jeana-Paula de Jonga Klich ma walczyć o odzyskanie formy i powrót do dobrej dyspozycji, którą prezentował w barwach FC Twente, przed przenosinami do Anglii.

- Jesteśmy przekonani, że Mateusz da naszej drużynie dużo jakości. Grał w Anglii, ma doświadczenie i może zostać motorem napędowym zespołu. Będzie idealną opcją w środku pola, gdzie może grać na kilku pozycjach - powiedział na oficjalnej prezentacji piłkarza dyrektor holenderskiego klubu, Jordy Zuidam.