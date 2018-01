Real Madryt pobije rekord PSG? 226 mln euro za Harry'ego Kane'a

W 2017 roku o cztery miliony euro mniej wydało PSG na sprowadzenie Neymara z Barcelony. Real gotowy jest na wielkie wydatki, bo chce przebudować drużynę, która od tygodni jest w kryzysie.

Zespół z Madrytu jest w tej chwili na czwartym miejscu w La Liga z 19. punktami straty do prowadzącej Barcelony (Real ma jeden mecz rozegrany mniej). Najwięcej problemów Real ma w ataku, gdzie bez polotu gra Cristiano Ronaldo, Gareth Bale przede wszystkim leczy urazy, a Karim Benzema szuka formy. Dlatego klub chce wzmocnić się właśnie w tej formacji.

Według "Sunday Timesa" priorytetem Realu ma być właśnie napastnik Tottenhamu, który w tym sezonie w 29 meczach strzelił 29 goli. 24-latek ma ważną umowę do 2021 roku, zarabia przeciętne jak na gwiazdę tego kalibru - 115 tys. euro tygodniowo, więc stosunkowo łatwo go skusić do przejścia gdzieś indziej. Real oferuje ponoć dwukrotnie wyższe tygodniowe zarobki. I jest gotów zapłacić monstrualne odstępne.

Kane nie jest jedynym transferowym celem Realu. Wśród potencjalnych kandydatów do gry w Madrycie wymienia się też Edena Hazarda, Neymara i Roberta Lewandowskiego.