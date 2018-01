Jarosław Jach w Crystal Palace? Hodgson potwierdza

Jach nie znalazł się w kadrze sparing Zagłębia w zeszłą środę, w piątek nie poleciał również na obóz przygotowawczy z drużyną. Piłkarzem interesowały się kluby z czołowych lig europejskich. Miał oferty z Niemiec i Włoch, ale wiele wskazuje na to, że będzie zawodnikiem 13. drużyny Premier League.

W niedzielę w rozmowie z mediami sprawę sprowadzenia Jacha potwierdził Roy Hodgson, trener Crystal Palace. - Obserwowaliśmy go od jakiegoś czas, przyjechał do nas, przeszedł testy medyczne i mamy nadzieję, że podpiszemy kontrakt - stwierdził.

Jach będzie jednym z dwóch piłkarzy, których w najbliższych dniach pozyska Crystal Palace. Z Benfiki wypożyczony zostanie szwedzki pomocnik Erdak Rakip.

- To nie są transfery, o których dowiecie się ze Sky News, bo nie kosztują fury pieniędzy. To co oni nam dają, to większą głębię składu. Jach ma 23 lata, Rakip 21, więc to dla nas inwestycja w przyszłość. Wierzymy, że gdy wszyscy będą w formie, gdy wrócą kontuzjowani gracze, mamy całkiem niezły skład - dodał Hodgson.

W obecnym sezonie Jach rozegrał 17 spotkań w Lotto Ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę. W listopadzie zadebiutował też w seniorskiej reprezentacji Polski - zaliczył pełne występy w meczach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1), po których zebrał wiele pozytywnych recenzji.