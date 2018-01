PlusLiga. Udany debiut Ferdinando De Giorgiego. PGE Skra pokonana!

Niedługo trwał rozbrat Ferdinando De Giorgiego z polską siatkówką. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski, który został zwolniony ze stanowiska we wrześniu 2017 roku, na początku stycznia podpisał kontrakt z Jastrzębskim Węglem. Ówcześnie sytuacja w klubie nie była ciekawa – zespół grał nierówno i doszło do wywołującej kontrowersje zmiany kapitana drużyny. Przez dwa spotkania (z ZAKSĄ w PlusLidze i z Zenitem Kazań w Lidze Mistrzów) pod kierownictwem nominalnie drugiego trenera, Leszka Dejewskiego, jastrzębianie prezentowali się słabo.

Wyzwanie stojące przed Ferdinando De Giorgim nie było więc łatwe. Włoskiemu szkoleniowcowi udało się jednak uspokoić drużynę i ta wygrała w jego debiucie ze Skrą Bełchatów. W podstawowej szóstce drużyny znaleźli się Maciej Muzaj, Grzegorz Kosok, Jason De Rocco, Lukas Kampa, Wojciech Sobala oraz Salvador Oliva.

W pierwszym secie Skra wygrała dzięki lepszemu przyjęciu (47 procent dokładności do 25 gości), jednak w drugim jej skuteczność w tym elemencie spadła do 25 procent. Jastrzębskiemu Węglowi natomiast udało się utrzymać 71 procent w ataku mimo niskiego wskaźnika defensywnego (30 procent). Partia trzecia i czwarta były podobne do dwóch wcześniejszych, choć w czwartej Skra przegrała mimo przewagi w bloku 7:3. 33 procent w przyjęciu i 29 w ataku gospodarzy w tie-breaku otworzyły przyjezdnym drogę do ostatecznego triumfu.

Sumarycznie Jastrzębski Węgiel wygrał 56 procentami dokładności ataku, przegrywając w pozostałych elementach. Skra zwyciężyła w asach 11:6, bloku 11:7 i przyjęciu 39 procent do 34. Najwięcej punktów dla gości zdobyli Muzaj (22) i Oliva (18), natomiast dla bełchatowian Mariusz Wlazły 19 i Bartosz Bednorz 15.

PGE Skra Bełchatów z 40 punktami jest 2. w tabeli PlusLigi. Jastrzębski Węgiel ma osiem punktów mniej i jest 6.

PGE Skra Bełchatów – Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:22, 16:25, 25:18, 21:25, 10:15)