MŚ w lotach: Norwegia wygrywa złoto! Polska z brązowym medalem

Zwycięstwo Norwegii nie podlegało żadnej dyskusji. Zawodnicy Stoeckla skakali wyśmienicie i pewnie siegnęli po złoty medal. Ogromnym zaskoczeniem była za to dyspozycja Słoweńców, którzy wykonali osiem równych i bardzo dalekich prób.

Polacy niemal do samego końca walczyli z Niemcami o trzecią pozycję. Raz lepsi byli biało-czerwoni, raz lepsi byli Niemcy, ale wydaje się, że wszystko rozstrzygnęło się w siódmej grupie, gdy Dawid Kubacki popisał się fenomenalnym skokiem na 221,5 metra.

Za podium po pierwszej serii

Niedzielne zawody rozpoczęły się bez żadnych opóźnień, a warunki atmosferyczne były w miarę równe dla wszystkich skoczków.

Rywalizację wśród Polaków otworzył Piotr Żyła, który skoczył 212,5 metra i biało-czerwoni zajmowali czwarte miejsce. W drugiej grupie sytuacja naszej reprezentacji się nie poprawiła, bo Stefan Hula dołożył jedynie 206 metrów i Polacy tracili 0,5 pkt do trzeciej pozycji oraz 5,6 pkt do drugich Niemców. Prowadzili Norwegowie po kapitalnym skoku Stjernena na 231 metrów.

W trzeciej grupie bardzo liczyliśmy na Dawida Kubackiego, który potrzebował około 220 metrów, by objąć prowadzenie. Niestety, Dawid poleciał zaledwie 204,5 metra i nie udało nam się wyprzedzić Słowenii. Jeszcze słabiej skoczył Markus Eisenbichler (200 metrów) i Niemcy spadli za Polskę. Do złotego medalu pewnie kroczyli Norwegowie, którzy z każdym skokiem powiększali przewagę.

W ostatniej grupie pierwszej serii ekscytowaliśmy się pojedynkiem Kamila Stocha z Peterem Prevcem. Słoweniec poleciał 202 metry, a Kamil Stoch 7,5 metra dalej. Polska co prawda nie wyprzedziła Słoweńców, ale strata zmniejszyła się do 11,5 pkt. Niestety, jeszcze lepiej pofrunął Richard Freitag (221,5 metra) i Niemcy wyprzedzili nas o 0,4 pkt. Pierwszą serię zamknął Daniel Andre Tande lotem na 224 metry.

Żaden z Polaków nie skoczył w pierwszej serii tak dobrze, jak potrafi. Mimo to do trzeciego miejsca tracimy zaledwie 0,4 pkt, a do drugiego - 11,5 pkt. Nasza strata do Norwegi wynosiła już jednak 53 punkty.

Pogoń za podium

Niestety, druga seria rozpoczęła się źle dla Polaków, bo Piotr Żyła skoczył zaledwie 204 metry, a najwięksi rywale mocno nam odskoczyli. Jernej Damjan poleciał aż 220 metrów, a Andreas Wellinger skoczył 212 m. Oznaczało to, że Polska traci już 8,8 pkt do podium.

W drugiej grupie świetnym skokiem popisał się za to Stefan Hula, który poleciał 210 metrów, a Niemiec Lehye zaledwie 186,5 metra i podopieczni Schustera przegrywali z nami o 9,1 pkt. Oznaczało to, że po 6/8 grup Polska była na trzecim miejscu.

W trzeciej grupie Dawid Kubacki poleciał aż 221,5 metra, a Markus Eisenbichler zaledwie 210,5. Stało się wówczas jasne, że Polacy są bardzo brązowego blisko medalu.

W ostatniej grupie Richard Freitag skoczył 216,5, Kamil Stoch odpowiedział lotem na 204 metry. Mimo że Stoch stracił kilka punktów do Freitaga, to Polakom wystarczyła przewaga, którą zdołali wywalczyć Dawid Kubacki i Stefan Hula.

Klasyfikacja końcowa:

1. Norwegia 1662,2

2. Słowenia 1615,8

3. Polska 1592,1

4. Niemcy 1581,2

5. Austria 1488,8

6. Szwajcaria 1350,6

7. Rosja 1283,2

8. Finlandia 1262,2