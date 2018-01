PŚ w Planicy. Justyna Kowalczyk na 8. miejscu

Najlepsza w Planicy okazała się Krista Parmakoski, która miała niesamowicie mocną końcówkę i o 3,6 sekundy wyprzedziła prowadzącą przez prawie cały czas Charlotte Kallę. Trzecie miejsce zajęła Heidi Weng, która miała już 33,5 sekundy straty do zwyciężczyni.

Co cieszy, Justyna Kowalczyk lepszą miała drugą część dystansu, co już dawno się nie zdarzało. Na półmetku zajmowała 11. miejsce, a zawody skończyła na ósmym, ze stratą 1:02.1 do Parmakoski. 41. miejsce zajęła Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz była 49. Warto jednak pamiętać, że w Planicy zabrakło m.in. Marit Bjoergen i Ingvild Flugstad Oestberg.

10 km stylem klasycznym to koronny dystans Kowalczyk. Niestety, na igrzyskach takiej konkurencji nie będzie. W Pjongczangu na 10 km kobiety będą biegły stylem łyżwowym. W Korei Południowej indywidualnie Kowalczyk wystąpi w sprincie stylem klasycznym i biegu na 30 km tym samym stylem.