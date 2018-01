Australian Open. Pierwsze problemy Nadala, Cilić i Edmund też w ćwierćfinale

Rafael Nadal był wielkim faworytem pojedynku czwartej rundy przeciwko Diego Schwartzmanowi, ale drobny Argentyńczyk postawił mu trudne warunki. Lider rankingu wygrał pierwszą partię, ale w drugiej, bardzo wyrównanej musiał uznać wyższość rywala po tie-breaku. Pierwszy stracony przez Hiszpana w turnieju set podziałał na niego mobilizująco – zapisał na swoim koncie kolejne dwie odsłony i mimo walecznej postawy Schwartzmana zwyciężył 6:3 6:7(4) 6:3 6:3.

Rywalem Nadala w ćwierćfinale będzie turniejowa „6”, Marin Cilić. Chorwacki tenisista również nie miał łatwej przeprawy w starciu z Pablo Carreno-Bustą. Widzowie zgromadzeni na Margaret Court Arena zobaczyli trzy tie-breaki, z których dwa padły łupem faworyta. Mistrz US Open 2014 wygrał ostatecznie 6:7(2) 6:3 7:6(0) 7:6(3) i wciąż walczy o poprawienie swojego najlepszego rezultatu na kortach w Melbourne – półfinału z 2010 roku.

Sensacyjnym ćwierćfinalistą tegorocznej edycji został Kyle Edmund. Pod nieobecność kontuzjowanego Andy’ego Murraya 23-latek broni honoru brytyjskiego tenisa i jak na razie idzie mu znakomicie. Na rozkładzie ma już finalistę US Open, Kevina Andersona, Denisa Istomina, Nikoloza Basilaszwilego, a w niedzielę do tego grona dołączył Andreas Seppi. Edmund pokonał Włocha w czterech setach – 6:7(4) 7:5 6:2 6:3 i awansując do najlepszej ósemki turnieju osiągnął swój najlepszy wielkoszlemowy rezultat w karierze.