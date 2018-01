Boks. Adam Kownacki znokautował Iago Kiładze

- Powinienem go skończyć w okolicach szóstej, może siódmej rundy - mówił kilka dni temu Adam Kownacki. I jak zapowiadał, tak zrobił: Iago Kiładze poległ w szóstej. Ale mógł wcześniej, bo leżał na deskach już w czwartej. Swoim ciosem Kownacki przeciął mu wtedy łuk brwiowy - Kiładze zdołał się jednak podnieść, a sędzia nie przerwał walki.

Kownacki dominował od początku, ale sam też oberwał - po mocnym ciosie w nos (po walce okazało się, że jest złamany) krwawił od pierwszej rundy. Sędzia przed rozpoczęciem drugiej odsłony wezwał lekarza (twarz Polaka była cała czerwona, do czego nawiązali komentatorzy, zmieniając jego pseudonim z "Baby Face" na "Bloody Face"), ale o przerwaniu walki nie było mowy.

Polski pięściarz cały czas parł do przodu i w końcu dopiął swego. Strzelił mocnym prawym podbródkowym, poprawił natychmiast prawym sierpem i Kiładze po raz drugi padł na deski. I to był koniec - Kiładze co prawda po chwili wstał, ale sędzia nie pozwolił na kontynuowanie walki, sam zresztą też nie miał na to ochoty.

- Ta walka była dla mnie dużo trudniejsza niż powinna być. I to z mojej winy. Ale to kolejne cenne doświadczenie, nauka. Wygrałem, a to przecież najważniejsze - powiedział Kownacki, który w ostatnim rankingu federacji WBC notowany był na 12. miejscu. A dzięki zwycięstwu nad Gruzinem znajdzie się pewnie jeszcze wyżej, a na pewno przybliży się do walki o tytuł mistrza świata.

***

Kiedyś chwalili go bracia Kliczko, dziś zaczynają doceniać też w Polsce. Adam Kownacki - pięściarz, który nigdy nie leżał na deskach

- Jeśli w ostatniej walce mój boks kogoś nie przekonał - trudno. Będą następne walki. Jeszcze wszystkim pokażę, kto tu rządzi - mówi Adam Kownacki, 28-letni pięściarz wagi ciężkiej (16-0, 13 KO), który w połowie lipca znokautował w Nowym Jorku faworyzowanego Artura Szpilkę (20-3, 15 KO). CZYTAJ WIĘCEJ >>