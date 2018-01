Rajd Dakar 2018. Carlos Sainz dowiózł hat-trick dla Peugeota

Dakar 2018 Red Bull Media Content Pool

55-letni Sainz to legenda rajdów. Przez 18 lat startował w mistrzostwach świata, dwa razy zdobył tytuł (1990 i 1992), wygrał 26 imprez, w sumie 97 razy stawał na podium i wystartował w 196 imprezach, co do dziś jest rekordem. Od 2006 roku mierzy się z rywalizacją w Rajdzie Dakar. Sukces do tej pory odniósł tylko raz - 2010 roku jako kierowca VW.

Od 2015 roku jeździ dla Peugeota i do tej pory nie były to zbyt udane starty. W 2015 i 2017 roku wypadał z rywalizacji po wypadkach, w 2016 roku wykluczyła go awaria skrzyni biegów. Dopiero w 2018 roku dojechał do mety. Ale nikt nie spodziewał się, że ten rajd wygra.

Faworytem był jego kolega z zespołu Stephane Peterhansel, który ma patent na wygrywanie tej imprezy. Na najwyższym stopniu podium stawał 13-krotnie, to on zapewnił Peugeotowi dwa poprzednie triumfy, ale tym razem spowolniły go problemy sprzętowe. Szansę wykorzystał Sainz.

Hiszpan wygrał dwa etapy, ale przez resztę imprezy jechał dość pewnie. Z rytmu nie wybiła go kara po incydencie z jednym z quadowców. Początkowo Sainz został ukarany za potrącenie Keesa Koolena, ale po analizie danych z samochodu i quada, okazało się, że zderzenia nie było i karę cofnięto.

Ostatni odcinek Sainz przejechał o trzy minuty wolniej od jego zwycięzcy Giniela de Villiersa, ale jego triumf był niezagrożony. Drugiego na mecie rajdu Nassera Al-Attiyaha pokonał o 44 minuty.

Wygrana Sainza to też trzecie z rzędu zwycięstwo dla marki Peugeot w czwartym kolejnym starcie i kontynuacja tradycji z lat 80. XX wieku, gdy przez cztery kolejne lata Peugeot był najlepszy. Francuski producent samochodów zdominował absolutnie rywalizację w ostatnich latach. Jego kierowcy wygrali w sumie 25 z 48 etapów, w 2017 roku Peugeoty zajęły wszystkie miejsca na podium.

Dla Peugeota był to ostatni Dakar. Francuzi w przyszłym roku startować nie planują. To prawdopodobnie też ostatni Dakar i koniec sportowej kariery Sainza, który, wygrywając najtrudniejszy Dakar od przenosin do Ameryki Południowej, potwierdził też status legendy rajdów terenowych.

Gratulacje popłynęły z całego świata, a najbardziej wyjątkowe były od syna, Carlosa Sainza Jr., który na Twitterze zamieścił zdjęcie z ojcem sprzed lat i napisał tak: „Jestem prawdopodobnie najbardziej dumnym synem ze swojego ojca na całym świecie. Gratulacje tato! Wygrałeś najtrudniejszy Dakaru w Południowej Ameryce. W wieku 55 lat i po swojemu! Wielki Matador”.