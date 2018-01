Biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk nie awansowała do ćwierćfinału sprintu

Rywalizacja toczy się w Planicy. Polka wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata po kilku tygodniach przerwy, przygotowywała się w ten sposób do zbliżających się igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Powrót jednak nie wypadł najlepiej. Polka przebiegła 1,4 km z czasem 3:38.95, co wystarczyło do zajęcia zaledwie 34. miejsca ze stratą 10.92 s do Kathrine Rolsted Harsem. Tuż za nią uplasowały się Stina Nilsson oraz Anna Dyvik.

Jeszcze gorzej spisały się Ewelina Marcisz oraz Sylwia Jaśkowiec. Zajęły odpowiednio 55. oraz 57. miejsca (na 63 zawodniczki) z czasami 3:47.56 oraz 3:48.64.