UFC. Jędrzejczyk vs. Namajunas 2 potwierdzone. Polka o pas powalczy w kwietniu

- Chcę tylko odzyskać mój pas. Niezależnie kto będzie go bronił – mówił nam niedawno Jędrzejczyk. Już wiadomo, że by go odzyskać Polka będzie musiała zmierzyć się ze swoją ostatnią pogromczynią.

UFC oficjalnie potwierdziło że do starcia między dwoma zawodniczkami dojdzie 7 kwietnia na gali UFC 223 w Brooklynie. Informacja ta od pewnego czasu nieoficjalnie krążyła na portalach społecznościowych.

Szybki rewanż jest tym na co czekali kibice MMA na całym świecie. Jędrzejczyk przegrała bowiem pierwszą walkę z Rose szybko i niespodziewanie, w listopadzie ubiegłego roku. Mająca litewskie korzenie zawodniczka znokautowała wtedy Polkę w pierwszej rundzie pojedynku na gali UFC 217. Jędrzejczyk jak sama twierdzi była do tego pojedynku przygotowana znakomicie. Problemy pojawiły się przy zbijaniu wagi. To przełożyło się na to jak funkcjonowała w oktagonie.

-Zwolniłam ekipę, m.in. lekarza i dietetyka. Ludziom się wydaje, że nie mogę się pogodzić z przegraną, ale to nie do końca tak jest. Rose należy się szacunek, jednak jestem sportowcem od 14 lat i czy z pasem czy nie, czuję, że to ja jestem najlepsza. Potwierdzę to w 2018 roku. Zmieniłam ekipę medyczną i dietetyczną, więc teraz będzie już tylko lepiej. To jest sport indywidualny i gdy zamyka się klatka, to zostaję sama. Przecież nikt za mnie nie wygra walki. Ale mój sztab - do momentu rozpoczęcia walki - musi być maksymalnie skoncentrowany i całkowicie mi oddany, tak jak ja jestem oddana treningom. Zapłaciłam bardzo dużą cenę za błędy osób trzecich – mówiła w niedawnej rozmowie ze Sport.pl

Na gali z 7 kwietnia zobaczymy także inną z Polek Karolinę Kowalkiewicz. Walką wieczoru UFC 223 będzie natomiast starcie Tony’ego Fergusona z Khabibem Nurmagomedovem o pas mistrza wagi lekkiej.