MŚ w lotach. Stefan Horngacher wyjaśnił swoje zdenerwowanie

- Na górze przed drugim skokiem to wszystko było trochę podejrzane. Kamil był już na belce i nagle jury go zdejmuje i obniża rozbieg. Nie rozumiem, czemu tego nie zrobili, zanim usiadł na belce. Przecież wiatr zmienił się na trochę lepszy już wcześniej i nie trzeba było podejmować tej decyzji w ostatniej chwili.

- Gdybym sam miał decydować, to pewnie też obniżyłbym rozbieg, ale to zawsze ryzyko, bo wtedy trzeba też odpowiednio daleko skoczyć, by nie stracić zbyt wielu punktów. A przy ciągłych zmianach kierunku i siły wiatru i obfitych opadach śniegu, nie mogę pozwolić sobie na ryzykowne decyzje. Muszę polegać na jury - powiedział Austriak cytowany przez "Sportowe Fakty".

Przed trzecią i czwartą serią - sobota o 16.00 - Stoch zajmuje trzecie miejsce, ale traci 6,9 pkt do drugiego Richarda Freitaga i aż 17,8 pkt do prowadzącego Daniela Andre Tandego. Horngacher twierdzi, że "stratę do Norwega trudno będzie odrobić".