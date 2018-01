PlusLiga. ONICO po raz dziesiąty! Trzy punkty jadą do Warszawy!

Po udanym maratonie meczowym na Torwarze stołeczni siatkarze stanęli przed kolejnym zadaniem – ich rywalem była ekipa GKS-u Katowice, z którą w pierwszym meczu wygrali 3:1. Spotkanie w Szopienicach ONICO Warszawa rozpoczęło z jedną zmianą w wyjściowej szóstce – w miejscu Gjorgiewa zobaczyliśmy Vernona-Evansa. Cel był prosty: kolejne trzy punkty i podtrzymanie długiej passy zwycięstw.

Od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze, którzy przede wszystkim silną zagrywką i atakami Butryna zademonstrowali swoją siłę. W drużynie stołecznych mylił się z kolei Vernon-Evans, co już na starcie dało ekipie Piotra Gruszki prowadzenie 8:3. Pięciopunktowa przewaga utrzymywała się do momentu, kiedy na zagrywce pojawił się Bartosz Kwolek, dzięki któremu dość szybko udało się zniwelować dwa “oczka”. Do stanu 16:13 gra toczył się punkt za punkt – nie pomagały mocne do tej pory strony naszego zespołu, czyli blok i zagrywka. Później skutecznie powstrzymywany był nasz kanadyjski atakujący, a piekielnie mocny serwis Butryna pozwolił GKS-owi ponownie odskoczyć na pięć punktów. Przewagi tej gospodarze już nie oddali, a nawet ją powiększyli, wygrywając pierwszego seta do 17.

Drugą partię stołeczni rozpoczęli zdecydowanie lepiej, w głównej mierze dzięki dobrej zagrywce Wojtka Włodarczyka. W końcu zafunkcjonował też podwójny blok Wrony z Brizardem, co pozwoliło nam wyjść na prowadzenie 5:1. Gdy wydawało się, że ONICO przejmie kontrolę nad meczem, ponownie dał o sobie znać Butryn, któremu wtórował Gonzalo Quiroga. GKS poszedł za ciosem i doprowadził do remisu 10:10. W drugiej części seta siatkarze z Warszawy wygrali kilka sytuacyjnych piłek, które zdecydowały o tym, że w kluczowym momencie partii utrzymywali 2-3 punkty przewagi nad rywalami. W końcówce przebudził się także Vernon-Evans, dzięki czemu ONICO wygrało seta 25:21 i wciąż walczyło o trzy punkty!

Po 10-minutowej przerwie byliśmy świadkami bardzo wyrównanego początku – oba zespoły wróciły na parkiet bardzo zmobilizowane, popełniając – poza serwisami – bardzo niewiele błędów. Pierwszą przewagę, przy stanie 9:7, udało się uzyskać dzięki pojedynczemu blokowi Andrzeja Wrony. Chwilę później w antenkę uderzył Kapelus, zagrywką punkt wywalczył także Brizard i zrobiło się 15:11 dla ONICO, a o czas poprosił Piotr Gruszka. W dalszej części seta swoją dobrą grą pomagali drużynie Damian Wojtaszek i Vernon-Evans, który po słabym początku znacznie poprawił skuteczność ataku. Przewagę udało się utrzymać do samego końca, wygrywając ostatecznie 25:21 i obejmując w całym meczu prowadzenie 2:1.

Kolejny set zaczął się od prowadzenia gości, którzy dwukrotnie wykorzystali błędy w przyjęciu Bartka Kwolka. Straty udało się odrobić bardzo szybko, szczególnie dzięki błędom dobrze grającego do tej pory Butryna. Stołecznym ciągle brakowało bardzo dużo do perfekcji w przyjęciu, co niestety odbiło się na wyniku. Trener Antiga zdecydował się wprowadzić na boisko “Samika”, ale zmiana ta nie przyniosła oczekiwanych efektów – w połowie partii górą byli gospodarze, prowadząc 15:13. Od tego momentu znacznie lepiej zaczął działać warszawski blok, co zapowiadało niesamowite emocje w końcówce. Przy stanie 23:23 na zagrywce pojawił się Brizard i to jego dwie zagrywki zadecydowały o losach całego spotkania. Francuz otrzymał także nagrodę MVP.

ONICO wygrało 10. mecz z rzędu i umocniło się na trzecim miejscu w tabeli. Czas na półfinał Pucharu Polski i starcie z PGE Skrą Bełchatów!

GKS Katowice – ONICO Warszawa 1:3 (25:17, 21:25, 21:25, 23:25)

MVP: Antoine Brizard

GKS: Komenda (1), Butryn (22), Kapelus (8), Pietraszko (4), Kohut (10), Quiroga (15), Mariański (l), Witczak (1), Kalembka (4), Krulicki, Fijałek

Trener: Piotr Gruszka

ONICO: Brizard (3), Kwolek (10), Wrona (7), Vernon-Evans (13), Nowakowski (8), Włodarczyk (11), Wojtaszek (l), Warda (1), Samica

Trener: Stephane Antiga

