Bundesliga. Starcie Jamesa i Sebastiana Rudego na treningu Bayernu

Do zdarzenia doszło na jednym z ostatnich treningów przed niedzielnym meczem mistrzów Niemiec z Werderem Brema (godz. 15.30). Jamesa i Rudego rozdzielali koledzy z zespołu, sytuację zakończyło wzajemne podanie rąk.

Do zdarzenia odniósł się trener Bayernu - Jupp Heynckes - który niespodziewanie pochwalił piłkarzy. - O to chodzi podczas gier treningowych. To normalne, że wykonuje się różne wyzwania i naciska na rywala. Prosiłem, żeby w takich sytuacjach moi zawodnicy byli agresywni. Teraz czas na powrót do pracy. Piłka nożna to sport dla mężczyzn - powiedział Heynckes, którego cytuje kibicowskie konto Bayernu na Twitterze.