MŚ w lotach w Oberstdorfie. Kamil Stoch blisko upadku w pierwszej serii. Wiadomo, co było przyczyną

Niestety, problemy przy lądowaniu kosztowały Kamila Stocha sporo punktów. Polak dostał od sędziów zaledwie 50 punktów za styl, a jego najwięksi rywale, czyli Richard Freitag i Daniel Andre Tande odpowiednio 54 oraz 54,5 pkt.

Po pierwszej serii Stoch tracił zaledwie 0,7 pkt do Freitaga i dwa punkty do Tandego, co oznacza, że gdyby Polak lądował odrobinę lepiej, to prowadziłby z małą przewagą.

Co było przyczyną problemów Stocha?

Najlepszy polski skoczek zmaga się w tym sezonie z błędem, który sprawia, że ląduje bliżej prawej bandy na zeskoku. Niestety, w piątek w Oberstdorfie spadło dużo śniegu, który sprawił, że narty Stocha zostały przytrzymane, a zawodnik stracił równowagę przy lądowaniu. Stoch popisał się jednak mistrzowskim opanowaniem i techniką, co pozwoliło mu wyjść z opresji.

- Czuć tę świeżą pokrywę śniegu. Kilku skoczków miało problemy. Kamil mówił nam w szatni, że już myślał, że będzie musiał wybierać zęby ze śniegu. Na szczęście udało mu się jakoś wybronić - śmiał się Dawid Kubacki w rozmowie z TVP.

Incydent rok temu w Oberstdorfie

Polak przed tym sezonem zupełnie zmienił podejście do lądowania, które w poprzednich latach powodowało u niego duże obciążenie kolan i było po prostu bardzo niestabilne. Co ciekawe, niemal dokładnie rok temu i też na skoczni w Oberstdorfie, Stoch zaliczył niezwykle ekwilibrystyczne lądowanie. Polak wylądował z niezwykle głębokim skłonem, a jego noga wygięła się niemal równolegle do zeskoku i dotknęła śniegu.

W sumie po dwóch pierwszych seriach Kamil Stoch również zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw. Do drugiego Freitaga traci 6,9 pkt, a do pierwszego Tandego 17,8 pkt. Relację z konkursu MŚ w lotach można przeczytać tutaj