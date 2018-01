Australian Open. Wyniki piątkowych meczów trzeciej rundy

Problemów z awansem nie mieli Rafael Nadal [1] i Marin Cilić [6]. Udany rewanż na Andrieju Rubłowie [30] za ubiegłoroczny US Open zaliczył Grigor Dimitrow [3]. Pięć setów do awansu potrzebowali Kyle Edmund i Andreas Seppi. Ciekawy pojedynek na Rod Laver Arena stoczyli Nick Kyrgios [17] i Jo-Wilfried Tsonga [15], ale ku uciesze gospodarzy to młodszy z nich zameldował się w czwartej rundzie.

Wśród kobiet nie zawiodły faworytki: Caroline Wozniacki [2] i Elina Switolina [4]. Życiowe rekordy w Australian Open ustanowiły Magdalena Rybarikova [19], Anett Kontaveit [32], Elise Mertens i Denisa Allertova, która w dwóch setach pokonała Magdę Linette. Największą niespodzianką dnia (oprócz odpadnięcia deblistów Henriego Kontinena i Johna Peersa) jest z pewnością porażka mistrzyni Roland Garros, Jeleny Ostapenko [7].

Wyniki piątkowych meczów trzeciej rundy mężczyzn:

Kyle Edmund (Wielka Brytania) – Nikoloz Basilaszwili (Gruzja) 7:6(0) 3:6 4:6 6:0 7:5

Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 10) – Gilles Muller (Luksemburg, 23) 7:6(4) 4:6 7:5 7:5

Grigor Dimitrow (Bułgaria, 3) – Andriej Rubłow (Rosja, 30) 6:3 4:6 6:4 6:4

Andreas Seppi (Włochy) – Ivo Karlović (Chorwacja) 6:3 7:6(4) 6:7(3) 6:7(5) 9:7

Diego Schwartzman (Argentyna, 24) – Ołeksandr Dołgopołow (Ukraina) 6:7(1) 6:2 6:3 6:3

Nick Kyrgios (Australia, 17) – Jo-Wilfried Tsonga (Francja, 15) 7:6(5) 4:6 7:6(6) 7:6(5)

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) – Damir Dzumhur (Bośnia I Hercegowina, 28) 6:1 6:3 6:1

Marin Cilić (Chorwacja, 6) – Ryan Harrison (USA) 7:6(4) 6:3 7:6(4)

Wyniki piątkowych meczów trzeciej rundy kobiet:

Denisa Allertova (Czechy) – Magda Linette (Polska) 6:1 6:4

Petra Martić (Chorwacja) – Luksika Kumkhum (Tajlandia) 6:3 3:6 7:5

Elise Mertens (Belgia) – Alize Cornet (Francja) 7:5 6:4

Elina Switolina (Ukraina, 4) – Marta Kostiuk (Ukraina) 6:2 6:2

Magdalena Rybarikova (Słowacja, 19) – Kateryna Bondarenko (Ukraina) 7:5 3:6 6:1

Carla Suarez Navarro (Hiszpania) – Kaia Kanepi (Estonia) 3:6 6:1 6:3

Anett Kontaveit (Estonia, 32) – Jelena Ostapenko (Łotwa, 7) 6:3 1:6 6:3

Caroline Wozniacki (Dania, 2) – Kiki Bertens (Holandia, 30) 6:4 6:3