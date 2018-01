Australian Open. Nadal, Kyrgios i Cilić triumfatorami sesji wieczornej piątego dnia turnieju

Piątego dnia Australian Open zostały rozegrane pierwsze mecze trzeciej rundy singla. W dzień w Melbourne panowały 40-stopniowe upały, ale wieczorem temperatura się obniżyła, przez co zawodnikom grało się dużo łatwiej. Jako pierwszy swój mecz zakończył lider światowego rankingu, Rafael Nadal, który po raz kolejny nie stracił nawet seta. Hiszpan poradził sobie z reprezentantem Bośni i Hercegowiny, rozstawionym z numerem 28 Damirem Dzumhurem, którego pokonał 6:1 6:3 6:1 w niecałe dwie godziny. Jego kolejnym rywalem będzie Argentyńczyk Diego Schwartzman [24].

Na obiekcie głównym, Rod Laver Arena, doszło do konfrontacji turniejowej „15” z „17”. Finalista Australian Open sprzed dziesięciu lat, Jo-Wilfried Tsonga, stawił czoła niepokornemu reprezentantowi gospodarzy, Nickowi Kyrgiosowi. Panowie stoczyli pasjonujący, czterosetowy pojedynek, ale zwycięzca musiał być tylko jeden. Został nim młodszy z nich – Kyrgios triumfował 7:6(5) 4:6 7:6(6) 7:6(5) i po raz drugi w karierze awansował do czwartej rundy Australian Open. Co ciekawe, zanotował w tym spotkaniu mniej przełamań – 1 do 2 Francuza. W walce o powtórzenie swojego najlepszego rezultatu w Melbourne (ćwierćfinału z 2015 roku) 22-latek zmierzy się z Grigorem Dimitrowem, którego pokonał przed tygodniem w drodze po tytuł w Brisbane.

Na Hisense Arena doszło z kolei do starcia przedostatniej (w sobotę zagra jeszcze Tennys Sandgren) nadziei Amerykanów, Ryana Harrisona, z faworyzowanym Marinem Ciliciem [6]. Niespodzianki nie było – Chorwat wygrał to spotkanie w trzech setach, ale nie przyszło mu to łatwo. Rywal spisywał się bardzo dobrze, przez co konieczne było rozegranie dwóch tie-breaków. Oba padły łupem Cilicia, który wygrywając 7:6(4) 6:3 7:6(4) jako ostatni tego dnia awansował do czwartej rundy. Czeka go tam starcie z Hiszpanem Pablo Carreno-Bustą [10].

W sobotę o awans do 1/8 finału Australian Open powalczą m.in. Roger Federer [2], Alexander Zverev [4], Dominic Thiem [5], Juan Martin del Potro [12] i Novak Djoković [14].