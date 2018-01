Krystian Bielik przejdzie do Legii Warszawa? Agent: jest szansa

- Jest szansa, że trafi na Łazienkowską - cytuje Kucharskiego "PS". Legia od kilku tygodni chce ściągnąć Bielika z powrotem. Młodzieżowy reprezentant Polski, który do Arsenalu trafił w 2015 roku właśnie z warszawskiego zespołu (za ponad 2 miliony euro) miałby uzupełnić linię defensywną mistrzów Polski, z której zimą może odejść kilku zawodników, m.in. Michał Pazdan. Do Piasta Gliwice już odszedł Jakub Czerwiński.

Początkowo angielski klub wykluczał możliwość przenosin Bielika do Warszawy. Choć młodzieżowy reprezentant Polski ma niewielkie szanse na grę, klub chciał go wypożyczyć do jednego z klubów Championship, piłkarzem interesował się też Celtic Glasgow, ale sytuacja zmieniła się po kontuzji. Bielik naderwał mięsień dwugłowy, będzie pauzował przez kilka tygodni i w Anglii entuzjazm opadł. To szansa dla Legii.

Bielik w obecnym sezonie rozegrał zaledwie cztery spotkania w młodzieżowej drużynie Arsenalu. Na szansę gry w pierwszej kadrze będzie musiał poczekać.

Z NCAA do Legii

Brian Iloski będzie przez najbliższych kilka dni trenował z Legią Warszawa - poinformował stołeczny klub. Amerykanin o macedońskich korzeniach ma 170 cm wzrostu, występuje na pozycji skrzydłowego i dopiero zaczyna swoją zawodową karierę. W poprzednim sezonie grał jeszcze w lidze uniwersyteckiej w zespole UCLA Bruins. W 16 meczach strzelił pięć goli. Czytaj więcej.

Legia zainteresowana piłkarzem z Championship?

Legia jest zainteresowana Kevinem Bru, piłkarzem Ipswich Town. Może być alternatywą dla Yacouba Sylli, którego Legia chciałaby wypożyczyć z Rennes. Francuski klub woli jednak sprzedać piłkarza. Czytaj więcej.