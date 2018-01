La Liga. Real Madryt kupi gwiazdę Serie A?

To już kolejny sezon, w którym motorem napędowym Interu Mediolan jest Argentyńczyk. Icardi w bieżących rozgrywkach Serie A strzela średnia co 98 minut. Ma już 18 goli w 20 meczach. Stylem gry łudząco przypomina Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie to on, a nie Polak, dołączy latem do Realu Madryt.

Tym bardziej, że jego klauzula wykupu wynosi "zaledwie" 110 mln euro, co jak na dzisiejsze standardy nie jest kwotą nie do zaakceptowania, szczególnie przez mistrzów Hiszpanii. Icardi zarabia rocznie około 6 mln euro, a w Madrycie spokojnie mógłby liczyć na podwojenie obecnej pensji.

W sezonie 2017/18 atak Realu nie funkcjonuje jak należy. W lidze hiszpańskiej Benzema i Ronaldo strzelili łącznie zaledwie sześć goli...