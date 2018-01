Serie A. Dawid Kownacki z hat-trickiem i dwoma asystami w sparingu

Mecz z drużyną z VI ligi Sampdoria zaczęła swoją wyjściową jedenastką z Bartoszem Bereszyńskim i Karolem Linettym, ale nie była w stanie rywalom strzelić gola. Po przerwie trener Marco Giampaolo wymienił wszystkich zawodników, do gry wszedł Dawid Kownacki i zaczęła się kanonada.

Polak do bramki trafiał w 48. i 50. minucie, a w niecałe 28 minut drugiej połowy miał już skompletowanego hat-tricka. Do tego dołożył dwa podania, po których jego koledzy trafiali do siatki. Sampdoria drugą połowę i cały mecz wygrała aż 7:0.

Kownacki, kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski, do Sampdorii trafił pół roku temu. Do tej pory zagrał w sumie w 12 meczach (Serie A i Puchar Włoch), strzelił sześć goli i miał dwie asysty.

Dla Sampdorii był to ostatni sprawdzian przed wznowieniem rozgrywek w Serie A. Zespół trzech Polaków w niedzielę zagra u siebie z Fiorentiną.