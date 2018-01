Australian Open. Magda Linette przegrała z Denisą Allertovą i odpadła w trzeciej rundzie

Pokonując rozstawioną z numerem 22 Rosjankę Darię Kasatkinę, Magda Linette (74 WTA) po raz drugi w karierze awansowała do trzeciej rundy turnieju wielkoszlemowego. Jej kolejny pojedynek z Denisą Allertovą (130 WTA) został zaplanowany jako pierwsze piątkowe starcie na drugim co do ważności obiekcie w Melbourne Park – Margaret Court Arena. Panie wyszły na kort o godzinie 11 czasu miejscowego, kiedy słupki termometrów wskazywały aż 35 stopni Celsjusza.

Allertova od początku przystąpiła do ataku, chcąc pokazać, że nie przypadkiem znalazła się w tej fazie turnieju. Grała bardzo mądrze, agresywnie uderzała każdą nadającą się do tego piłkę i skutecznie kończyła akcje przy siatce. Błyskawicznie wyszła na prowadzenie 3:0, ale nie odpuściła i chwilę później po raz drugi przełamała Linette. Poznanianka miała w tym czasie niewiele do powiedzenia, dlatego pierwsza partia upłynęła bardzo szybko – trwała tylko 22 minuty i była popisem Czeszki, która pewnie wygrała 6:1.

Już na początku drugiego seta Allertova miała break pointy, ale Linette się wybroniła, dodając sobie otuchy zaciśniętą pięścią i okrzykami po każdej wygranej piłce. Pomogło – chwilę później sama przełamała rywalkę i tym razem to ona wyszła na prowadzenie 3:0. Długo nie nacieszyła się przewagą, bo choć w zachowaniu Czeszki widoczne było coraz większe zmęczenie to zdołała ona doprowadzić niebawem do remisu 4:4. Polka zaczęła się natomiast denerwować. Ponownie została przełamana, a Allertova serwując na mecz się nie pomyliła – wygrała seta i po 72 minutach gry zakończyła spotkanie wynikiem 6:1 6:4 na swoją korzyść.

Magda Linette przegrała i odpadła z turnieju, ale i tak może być zadowolona z występu w Melbourne. Awansując do trzeciej rundy wyrównała swój najlepszy rezultat wielkoszlemowy. Teraz pozostała jej rywalizacja deblowa w parze z Kazaszką Zariną Diyas.

Denisa Allertova po raz pierwszy w karierze awansowała do 1/8 finału turnieju wielkoszlemowego. Czeka ją tam bardzo trudne zadanie – po drugiej stronie siatki stanie jedna z faworytek do tytułu i czwarta rakieta świata, Ukrainka Elina Switolina, która w dwóch setach poradziła sobie z rewelacyjną 15-latką, Martą Kostiuk.