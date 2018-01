Rajd Dakar. Nasser Al-Attiyah wygrał 12. etap. Jakub Przygoński nie zwalnia tempa

Odcinek specjalny 12. etapu Rajdu Dakar liczył 523 km. Zawodnicy wystartowali w Chilecito, metę wyznaczono w San Juan. Najszybszy był Nasser Al Attiyah (Toyota), dla którego było to trzeci wygrany etap na tegorocznym rajdzie.

- W drugiej części odcinka cisnęliśmy, ale po to, by utrzymać trzecie miejsce w generalce. Dzień zakończyliśmy z dwiema przebitymi oponami. Myślę, że straciliśmy około czterech minut. Nie było łatwo. Bernard wykonał dobrą pracę. Zostały jeszcze dwa dni i zobaczymy, co będziemy mogli zrobić. Jest kilka minut między nami i wszystko jest możliwe - powiedział zwycięzca etapu.

Jeszcze przed startem organizatorzy najpierw skrócili trasę dla motocykli oraz quadów. Ostatecznie jednak zdecydowali się odwołać ich rywalizację. A wszystko z powodu złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły m.in. korzystanie z helikopterów.

Na starcie stanęli więc jedynie kierowcy samochodów i ciężarówek. Nasser Al-Attiyah o triumf walczył do samego końca ze Stephanem Peterhanselem (Peugeot). Katarczyk był lepszy zaledwie o dwie minuty i trzy sekundy. Lider w kategorii samochodów Carlos Sainz (Peugeot) stracił do Al-Attiyaha 18 minut, ale wciąż ma sporą przewagę w klasyfikacji generalnej.

- Znów mieliśmy trudny etap. Przebiliśmy oponę, potem pojawiły się problemy ze skrzynią biegów, ale wszystko jest w porządku, ponieważ ukończyliśmy etap. Pod koniec utknęliśmy na trzecim biegu. Zostały jeszcze dwa dni - powiedział na mecie Sainz.

Jakub Przygoński z Orlen Team był ósmy, ale zachował szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej.

Do zakończenia Rajdu Dakar pozostały już tylko dwa etapy. Piątkowy, przedostatni etap z San Juan do Cordoby, dla samochodów i ciężarówek liczyć będzie 927 km (w tym OS 368 km). Motocykle i quady pokonają 907 km (OS 423 km).

Wyniki 12. etapu w kategorii samochodów:

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) – 05:49:57

2. Stephane Peterhansel (Peugeot Total) - + 2:03

3. Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) - +4:33

4. Orlando Terranova (X-Raid Team) - +5:56

5. Bernhard ten Brinke (Toyota Gazoo Racing) - +7:53

6. Mikko Hirvonen (X-Raid Team) - +12:15

7. Khalid Al Qassimi (PH-Sport) - +12:33

8. Jakub Przygoński (ORLEN Team/X-Raid) - +14:51

9. Carlos Sainz (Peugeot Total) - +18:07

10. Cyril Despres (Peugeot Total) - +21:37

Klasyfikacja generalna po 12 etapach w kategorii samochodów:

1. Carlos Sainz (Peugeot Total) – 42:24:31

2. Stephane Peterhansel (Peugeot Total) - +44:41

3. Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) - +1:05:55

4. Bernhard ten Brinke (Toyota Gazoo Racing) - +1:17:21

5. Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) - +1:26:31

6. Jakub Przygoński (ORLEN Team/X-Raid) - +2:51:02

7. Khalid Al Qassimi (PH-Sport) - +3:20:45

8. Martin Prokop (MP-Sports) - +6:04:26

9. Peter van Merksteijn (Overdrive Toyota) - +7:10:59

10. Sebastian Halpern (South Racing) - +9:01:05