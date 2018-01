Ekstraklasa. Dejan Lazarević nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

Lazarević w wieku 17 lat wyjechał do Włoch, gdzie był piłkarze FC Genoa. Z tego klubu był wypożyczany do Torino, Padovy i Modeny. W 2013 roku został zawodnikiem Chievo, a potem przeniósł się do Turcji - występował w Antalyasporze, a ostatnio w Kardemirze Karabuksporze. W obu tych zespołach grał na zasadzie wypożyczenia.

W reprezentacji Słowenii rozegrał 20 meczów i zdobył jedną bramkę. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił jednak dawno, bo w 2015 roku.

- Miałem różne inne oferty, ale gdy Jagiellonia zaczęła do mnie dzwonić i ze mną rozmawiać,byłem przekonany, że przeprowadzka do Białegostoku jest dobrym pomysłem. Dowiedziałem się wielu rzeczy o tym klubie, teraz mogę to wszystko zobaczyć na własne oczy i myślę, że podjąłem dobrą decyzję - powiedział Lazarević cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Transfer Lazarevicia pochwalił Tomasz Kupisz - były piłkarz Jagiellonii i Chievo , gdzie grał wspólnie ze Słoweńcem.

W piątek Słoweniec ma dołączyć do nowych kolegów, którzy do rundy wiosennej Ekstraklasy przygotowują się w Turcji. Jego transfer oznacza, że z Jagiellonią najprawdopodobniej pożegna się Fedora Cernych - Litwinem interesuje się m.in. Dinamo Moskwa.