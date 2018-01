KSW. Pudzianowski kontra Bedorf już na KSW 43?!

Największa polska organizacja MMA w tej chwili nie ma mistrza w królewskiej kategorii, bo Marcin Różalski (7-4) po efektownym zwycięstwie nad Fernando Rodriguesem Jr. (11-3) zwakował pas i podpisał kontrakt z organizacją DSF Kickboxing Challenge.

- Nie jestem osobą pazerną, ale ja mam swoje warunki i one powinny zostać spełnione. Właściwie mam roszczenia tylko do jednej walki, która jest planowana i wiem, że ktoś się do niej przymierza. Jeśli moje warunki zostaną spełnione, to ja tę walkę wezmę - kilka miesięcy temu Różalski w rozmowie z InTheCage.pl.

Nowego mistrza prędko nie poznamy, ale jednym z pretendentów do tytułu będzie zwycięzca walki Pudzianowski - Bedorf, którą KSW potwierdziło w czwartek. Do starcia dojdzie najprawdopodobniej podczas czerwcowej gali, która odbędzie się w Gdańsku.

- Ja osobiście jestem wielkim fanem tego starcia. To przecież walka, na którą zasłużyli już wszyscy... Przede wszystkim fani. Wszystko jak zwykle w rękach zawodników, to oni podejmą ostateczną decyzję - pisał na początku listopada na Facebooku Maciej Kawulski, współwłaściciel organizacji KSW.

Pudzianowski wygrał trzy pojedynki z rzędu. Ostatnio na gali w Dublinie niejednogłośnie na punkty pokonał Jaya Silvę. Z kolei Bedorf do klatki wróci pierwszy raz od grudnia zeszłego roku, kiedy stracił mistrzowski pas w walce z Rodriguesem Jr.