FEN 20. Znamy nazwisko rywala Łebkowskiego

11 marca 2017 roku właśnie w Torwarze Łebkowski stoczył bardzo wyrównany bój z Gabrielem Silvą. Potem dwukrotnie walczył jeszcze dla FEN, a teraz zapowiada, że z dobrej strony pokaże się przed stołeczną publicznością. „Bomba” zrobi wszystko, aby skraść show i być jedną z najjaśniejszych postaci podczas jubileuszowej gali. Zawodnik od kilku miesięcy trenuje w Warszawskim Centrum Atletyki, co ma w jeszcze lepszy sposób przygotować go do 20. edycji.

Torres w marcu dopiero zadebiutuje pod szyldem FEN, ale w ostatnim czasie ten niespełna 24-letni Brazylijczyk jest na fali wznoszącej, co będzie chciał zresztą udowodnić w Torwarze. Ostatnie dwa pojedynki wygrał i oba te zwycięstwa odniósł przed czasem. To właśnie efektowność, z jaką "Lyoto" kończy pojedynki, jest jego znakiem rozpoznawczym. Brazylijczyk to podopieczny słynnego trenera, Andrea Benkei. Z sześciu zwycięstw aż pięć miało miejsce przed czasem. Ostatnim razem sędziowie musieli wskazywać na jego zwycięstwo... w 2014 roku. Od tamtego czasu pochodzący z kraju kawy fighter cztery razy wygrał i raz przegrał.

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

TBA VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

TBA VS Paweł Trybała -84 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

TBA VS Krzysztof Kułak -84 kg

TBA VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

TBA VS TBA



*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ.