Skoki pod wodą! Spektakularny pomysł Polaków i jeszcze lepsze wideo

Gdy w Oberstdorfie trwała walka z ogromnym wiatrem oraz deszczem, w sieci pojawił się zaskakujący krótki film. Jedna z firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń z nurkowania postanowiła wykorzystać popularność skoków do rozreklamowania swojej działalności.

- Zawsze chciałem skakać na nartach, ale niestety, nigdy nie było mi to dane. Mam już 37 lat, więc wpadłem na szalony pomysł, by zrobić to, ale pod wodą - mówi nam właściciel firmy extremediving.eu.

Jeden z nurków wcielił się w rolę skoczka narciarskiego i w nartach znanej marki oddał skok. Tyle tylko, że miało to miejsce prawie 50 metrów pod wodą.

Tam przynajmniej wiatr nie przeszkadzałby w przeprowadzaniu konkursów, choć skoczkowie i tak mogliby liczyć na mocne prądy pod narty.