MŚ w Lotach. Znamy skład Polski na kwalifikacje do konkursu indywidualnego!

Zgodnie z przepisami FIS, do czwartkowych kwalifikacji każdy kraj mógł zgłosić czterech skoczków (Słoweńcy mogą pięciu, bo Peter Prevc broni tytułu). Do Oberstdorfu pojechała piątka Polaków, a Stefan Horngacher zapowiedział na porannej odprawie, że pewny występu jest tylko Kamil Stoch. Pozostała czwórka walczyła o trzy miejsca.

W Oberstdorfie rozegrano tylko jeden trening, w którym z najsłabszym z Polaków był Maciej Kot. To on musiał pogodzić się z brakiem wystawienia do kwalifikacji.

Stefan Hula prezentuje dobrą formę od początku sezonu i w Oberstdorfie także potwierdził, że jest mocny. Decyzja Horngachera oznacza, że Hula wystąpi prawdopodobnie także w niedzielnym konkursie drużynowym.

Miejsca Polaków w pierwszym treningu:

2. Kamil Stoch 214,5 m (167,2 pkt)

14. Stefan Hula 179 m (139,2 pkt)

16. Piotr Żyła 192 m (137,6 pkt)

20. Dawid Kubacki 171,5 m (134,8 pkt)

----

29. Maciej Kot 177,5 m (119,5 pkt)

