Ojciec Sirotkina: Siergiej był lepszy od Kubicy podczas testów

We wtorek Williams ogłosił, że to Sirotkin będzie drugi obok Lance'a Strolla kierowcą zespołu Williams. Robert Kubica w sezonie 2018 będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego. - Siergiej był lepszy od Kubicy podczas testów zarówno podczas przejazdów kwalifikacyjnych jak i symulacji wyścigowych. Dodatkowo Siergiej był sprawdzany w symulatorze, gdzie wykazał się dużą wiedzą. Dawał takie informacje zwrotne, jakich kierowcy w jego wieku do tej pory nie byli w stanie dostarczyć - mówił agencji Taas Sirotkin senior.

Zdaniem Olega Sirotkina celem Williamsa na ten sezon będzie utrzymanie piątego miejsca w klasyfikacji konstruktorów. - Sytuacja jest skomplikowana. McLaren będzie teraz napędzany silnikami Renault, a zawsze słynął też z dobrych konstrukcji podwozia, więc moim zdaniem są na równi z Red Bullem. Renault już od dwóch lat pracuje nad samochodem na ten sezon, więc też powinni być szybsi, więc Williams będzie rywalizował z Force India, Renault i McLarenem - uważa.

- Williams był jednym z pionierów rozwoju w F1. To świetny zespół z mocnymi fundamentami i historią, która budzi podziw. Mają dobry potencjał do wzrostu. Tak, kierowcy są młodzi, ale za rok czy dwa mogą dominować - dodał.

Sezon Formuły 1 rozpocznie się 25 marca od GP Australii. Wcześniej zaplanowano dwie sesje oficjalnych testów w Barcelonie (26 lutego - 1 marca oraz 6-9 marca).