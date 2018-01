Liga francuska. Neymar wygwizdany przez swoich kibiców

To był niesamowity wieczór dla kibiców PSG. Zobaczyli osiem goli, z których cztery zdobył Neymar. Brazylijczyk zaliczył też dwie asysty. Mimo wszystko fani woleli, żeby miał dorobek ciut mniejszy.

Poszło o sytuację z 83. minuty. PSG prowadziło 7:0 a Edinson Cavani wywalczyl rzut karny. Gdyby wykorzystał jedenastkę, zostałby najlepszym strzelcem klubu w historii. Ale nie dostał takiej szansy. Choć kibice skandowali „Cavani, Cavani” do piłki podszedł Neymar i to on cieszył się z bramki.

Cavani musiał zadowolić się jednym trafieniem w tym meczu i wyrównaniem rekordu. Ma na koncie 156 goli, tyle samo, ile Zlatan Ibrahimović.

Sytuację skomentował Thiago Silva. - Faktycznie część fanów była przeciwko Neymarowi, ale nie sądzę, żeby schodził do szatni zły. Tak samo jak Edinson. On będzie miał jeszcze wiele okazji na poprawienie rekordu - powiedział Silva. Problemu nie widzi też trener Unai Emery. - Cavani dostanie jeszcze swoje szanse - stwierdził.