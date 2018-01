Dakar 2018: Wiśniewski poskramia Fiambalę

Rajd Dakar (Rafał Sonik Team)

Dakar dotarł do Fiambali. Ta nazwa na wielu zawodników działa jak płachta na byka. Fiambala to piekło, przekleństwo, Tartar. Tutejsza pustynia jest brzydka, nieprzyjazna i niezwykle złośliwa, a lejący się z nieba żar jeszcze bardziej utrudnia jazdę. To wszystko nie przestraszyło jednak Kamila Wiśniewskiego, który na mecie 11. etapu stawił się z 8. czasem i ponownie awansował w klasyfikacji generalnej.

