Rajd Dakar: Dobre występy Kamila Wiśniewskiego i Jakuba Przygońskiego. Peugeot na czele!

Samochody

Trwa zacięta walka na ostatnich etapach najtrudniejszego rajdu świata. Bernhard ten Brinke wygrał 11. etap wyścigu. Było to jego debiutancki zwycięstwo w tej edycji Rajdu Dakar. Kierowcy mieli do pokonania 747 kilometrów z Belen do Chilecito. Jakub Przygoński był 7. i zachował 6. pozycję w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostał Carlos Sainz.

- Dzisiejszy etap to już kolejny, bardzo ciężki etap na Dakarze. Dziś szczególnie odczuwaliśmy wysoką temperaturę, którą sięgała 35 stopni Celsjusza i naprawdę dawała się nam we znaki. Na dodatek w którymś momencie jednego z odcinków wyczuliśmy, że półosie naszego Mini są w naprawdę kiepskim stanie i możemy mieć problem, by dojechać do końca. Dlatego niestety musieliśmy nieco zwolnić, by ukończyć ten odcinek. Mieliśmy sporo szczęścia, że żadna z półosi się nie urwała. Jutro przed nami bardzo trudny dzień - ponad 500 km etapu, na którym w zeszłym roku w tych okolicach mieliśmy problemy więc będziemy jutro bardzo czujni - mówił w środę Przygoński.

Klasyfikacja 11. etapu (Belen – Chilecito, 747 km):

1. Bernhard ten Brinke (Holandia, Toyota) 4.10:54

2. Cyril Despres (Francja, Peugeot) +4:35

3. Carlos Sainz (Hiszpania, Peugeot) +4:40

4. Stephane Peterhansel (Francja, Peugeot) +4:50

5. Nasser Al-Attiyah (Katar, Toyota) +5:56

…

7. Jakub Przygoński (Polska, Mini) +19:37

Klasyfikacja generalna:

1. Carlos Sainz 36.26:27

2. Stephane Peterhansel +50:45

3. Nasser Al-Attiyah +1.14:02

4. Bernhard ten Brike 1.17:35

5. Giniel de Villiers (RPA, Toyota) +1.30:05

6. Jakub Przygoński +2.44:18

Quady

Wiśniewski - reprezentant Sonik Team - zameldował się na mecie jedenastego etapu na ósmej pozycji. Do lidera stracił 55 minut i 54 sekundy. W klasyfikacji generalnej awansował na 12. miejsce.

Klasyfikacja 11. etapu (Belen – Chilecito, 747 km):

1. Nicolas Cavigliasso (Argentyna, Yamaha) 5.20:45

2. Ignacio Casale (Chile, Yamaha) +15:14

3. Dmitrij Sziłow (Kazachstan, Yamaha) +34:49

4. Jeremias Ferioli (Argentyna, Yamaha) +36:55

5. Axel Dutrie (Francja, Yamaha) +37:39

…

8. Kamil Wiśniewski (Polska, Can-Am) +55:54

Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale 46.04:20

2. Nicolas Cavigliasso +1.34:13

3. Jeremias Ferioli +2.09:15

4. Axel Dutrie +3.56:48

5. Marcelo Medeiros (Brazylia, Yamaha) +4.22:22

…

12. Kamil Wiśniewski +10.31:26

Motocykle

Klasyfikacja 11. etapu (Belen – Chilecito, 747 km):

1. Toby Price (Australia, KTM) 4.01:33

2. Kevin Benavides (Argentyna, Honda) +1:38

3. Antoine Meo (Francja, KTM) +6:31

4. Ricky Brabec (USA, Honda) +7:34

5. Matthias Walkner (Austria, KTM) +11:01

…

24. Maciej Giemza (Polska, KTM) +59:57

Klasyfikacja generalna::

1. Matthias Walkner 36.33:37

2. Kevin Benavides +32:

3. Toby Price +39:17

4. Gerard Farres Guell (Hiszpania, KTM) +49:17

5. Antoine Meo (Francja, KTM) +59:05

…

25. Maciej Giemza +6.13:57



W czwartek kierowców czeka prawie 800 kilometrów jazdy z Chilecito do San Juan. Rajd zakończy się w sobotę, gdy zawodnicy przyjadą do Cordoby.