La Liga. Kibice żądają sprzedaży Cristiano Ronaldo

W badaniu wzięło udział ponad sto tysięcy osób. Pytanie brzmiało: "Czy chcesz, żeby Cristiano Ronaldo został w Realu?". I aż 68 procent ankietowanych jest zdania, że Portugalczyk powinien zmienić klub.

Kibice nie chcą Cristiano w Realu 'AS'



- Ronaldo będzie mógł odejść z Realu, gdy to klub podejmie taką decyzję - miał przekazać Florentino Perez Portugalczykowi, donosi 'El Confidencial'. A jego pozyskaniem zainteresowane są Paris Saint-Germain i Manchester United.

Kryzys Realu i Ronaldo

Dla Ronaldo to jeden z najgorszych momentów w karierze w Realu. W lidze strzelił zaledwie cztery gole. Cały zespół też spisuje się słabo i nie ma już praktycznie szans na obronę tytułu mistrzowskiego - tak naprawdę jest bliżej strefy spadkowej aniżeli prowadzącej Barcelony.

W dodatku ostatnio pojawiła się kwestia jego nowego kontraktu. Ronaldo chciałby zarabiać co najmniej tyle co Argentyńczyk po podpisaniu nowego kontraktu (40 mln euro). Popiera go trener Zinedine Zidane, ale Real nie chce mu dać nowej umowy. Obecną podpisał w 2016 roku i jest ważna do 2021 roku, gdy piłkarz będzie miał 36 lat. Obecnie zarabia 21 mln euro rocznie.