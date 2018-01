Theo Walcott odchodzi z Arsenalu. Anglik zawodnikiem Evertonu

Walcott zdecydował się na transfer ze względu na swoją, coraz mniej znaczącą, rolę w zespole Kanonierów. 28-latek wybierał pomiędzy dwiema ofertami - z Evertonu i Southampton. Ostatecznie zdecydował się na przenosiny do The Toffees, ze względu na trenera Sama Allardyce`a. Zawodnik liczy na to, że menedżer pomoże mu się odbudować i wrócić do składu reprezentacji Anglii.

Trener Arsenalu, Arsene Wenger, doskonale rozumiał intencje Walcotta i nie chciał zatrzymać go na siłę w zespole, mimo, że jego kontrakt wygasał dopiero w czerwcu 2019 roku. - Mam z Theo dobre relacje i nie chcę, by był sfrustrowany uciekającą szansą na udział w mundialu - powiedział francuski szkoleniowiec.

47-krotny reprezentant Anglii pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał umowę z zespołem z Goodison Park do 2021 roku.

W barwach Arsenalu od 2006 roku rozegrał 399 spotkań, w których zdobył 108 bramek i zaliczył 78 asyst. Przez kibiców The Gunners uznawany był za legendę klubu.