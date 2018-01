Legia wciąż zainteresowana Bielikiem. Mistrzowie Polski negocjują z Arsenalem

Legia interesuje się Bielikiem od kilku tygodni. Młodzieżowy reprezentant Polski, który do Arsenalu trafił w 2015 roku właśnie z warszawskiego zespołu (za ponad 2 miliony euro) miałby uzupełnić linię defensywną mistrzów Polski, z której zimą może odejść kilku zawodników, m.in. Michał Pazdan. Do Piasta Gliwice już odszedł Jakub Czerwiński.

Początkowo angielski klub wykluczył możliwość przenosin Bielika do Polski, chcąc ogrywać go w jednym z klubów Championship lub w lidze szkockiej (zainteresowanie wyrażał Celtic). Sytuacja zmieniła się po kontuzji zawodnika, który naderwał mięsień dwugłowy, przez co będzie pauzował przez kilka tygodni.

"Legia wciąż chce wypożyczyć Krystiana Bielika. Rozmowy cały czas trwają" - pisze David Hytner z dziennika "The Guardian".

Bielik w obecnym sezonie rozegrał zaledwie cztery spotkania w młodzieżowej drużynie Arsenalu. Na szansę gry w pierwszej kadrze będzie musiał poczekać.