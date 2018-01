Jarosław Jach zagra w Niemczech? Ma też ofertę z Premier League

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że Jarosław Jach prawdopodobnie przeniesie się do Sampdorii. W Genui obrońca Zagłębia miałby okazję grać m.in. z Bartoszem Bereszyńskim, Karolem Linettym i Dawidem Kownackim. Temat ewentualnego transferu do klubu z Serie A dość szybko został jednak zdementowany.

Zdaniem Samuela Szczygielskiego z portalu "Weszło", 23-letni defensor zamiast do Włoch, może trafić do 2. Bundesligi lub do Premier League. Konkretną ofertę przedstawili mu bowiem szefowie Ingolstadt. Pozyskaniem zawodnika interesuje się także Crystal Palace.

Jach nie znalazł się w kadrze na środowy sparing Zagłębia, w piątek nie poleci również na obóz przygotowawczy z drużyną. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jego transfer do Niemiec, bowiem stamtąd padły największe konkrety. Zawodnik niebawem ma przejść testy medyczne w Ingolstadt, które aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli 2. Bundesligi.

W obecnym sezonie Jach rozegrał 17 spotkań w Lotto Ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę. W listopadzie zadebiutował też w seniorskiej reprezentacji Polski - zaliczył pełne występy w meczach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1), po których zebrał wiele pozytywnych recenzji.