Australian Open. Magda Linette pokonała rozstawioną rywalkę i awansowała do trzeciej rundy!

Pierwszy set środowego spotkania na korcie numer 2 był prawdziwą wojną nerwów. Zawodniczki co chwila nawzajem się przełamywały, ale to Polka wyszła niespodziewanie na prowadzenie. Kiedy na tablicy wyników było 5:2, wydawało się, że seta ma już w kieszeni. Jednak wtedy Linette doznała kontuzji prawej stopy. Wróciła na kort z zabandażowaną nogą i otrzymała tabletki przeciwbólowe. Grała szybko i nieskutecznie, przez co Kasatkina wyrównała na 6:6 i o losach tej partii musiał zadecydować tie-break. W nim lepiej zaprezentowała się Linette, która oddała rywalce tylko cztery punkty (choć przegrywała już 2:4) i wyszła na prowadzenie w meczu.

W drugim secie Linette kontynuowała dobrą grę i szybko doprowadziła do wyniku 3:0. Kasatkina zaczęła z kolei uderzać bardzo mocno i ryzykownie. Część z tych zagrań jej się udała, ale nie wystarczyło to na znakomicie dysponowaną rywalkę. Poznanianka cierpliwie dograła mecz do końca – zwyciężyła 7:6(4) 6:2 i awansowała do trzeciej rundy Australian Open.

Linette sprawiła niemałą niespodziankę eliminując rozstawioną z numerem 22 Kasatkinę i wyrównała tym samym swój najlepszy rezultat wielkoszlemowy. W trzeciej rundzie była także podczas French Open 2017, przegrała tam z Ukrainką Eliną Switoliną. Teraz zmierzy się ze 130. w światowym rankingu Czeszką Denisą Allertovą i co ciekawe – będzie faworytką tej konfrontacji. Ich spotkanie odbędzie się w piątek.