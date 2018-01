Ekstraklasa. Dobre wiadomości dla Macieja Makuszewskiego

Skrzydłowy doznał kontuzji 10 grudnia podczas meczu Lecha Poznań z Cracovią. Chciał opanować piłkę, ale przypadkowo na niej stanął. W efekcie zerwał więzadła krzyżowe i poboczne. Pod znakiem stanął jego wyjazd na mistrzostwa świata w Rosji. Był powoływany na trzy ostatnie zgrupowania kadry, w której zagrał łącznie pięć meczów.

Jednak zarówno sam piłkarz jak i Adam Nawałka mogą mieć powody do optymizmu. Makuszewski spotkał się z profesorem Pier Paolo Marianim, który operował go w Rzymie. Włoch przekazał mu dobre wieści, ale na razie nie znamy żadnych konkretnych terminów powrotu. Kolejna wizyta w klinice Villa Stuart za miesiąc. Jeśli wszystko pójdzie dobrze Makuszewski wróci do treningów typowo piłkarskich pod koniec lutego. Całość w "Przeglądzie Sportowym".

Makuszewski zagrał w tym sezonie w 17 meczach Lecha Poznań. Strzelił pięć goli i miał cztery asysty.