Ronaldinho kończy karierę

Brazylijczyk jest kojarzony głównie ze względu na nieziemskie umiejętności techniczne. Występował m.in. w Paris Saint-Germain, Barcelonie czy Milanie. Najbardziej jest kojarzony z występów w "Dumie Katalonii", w barwach której wygrał Ligę Mistrzów i zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie.

W ostatnich latach kibice mogli nieco o nim zapomnieć. W 2011 roku wrócił do Brazylii, grał we Flamengo i Atletico Mineiro. Cztery lata temu trafił do meksykańskiego Queretaro, a w 2015 roku rozegrał jeszcze kilka spotkań we Fluminense. To był jego ostatni profesjonalny klub. Ostatnio Ronaldinho występował głównie w meczach towarzyskich oraz charytatywnych.

Jego oficjalne pożegnanie będzie miało miejsce prawdopodobnie w sierpniu, a na pewno po mistrzostwach świata - poinformował jego agent i brat Roberto de Assis Moreira. Ma to być seria pożegnalnych meczów towarzyskich w Brazylii, Europe oraz Azji.