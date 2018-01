Liga KSW, czyli seria mniejszych gal w telewizji Polsat czy w internecie? [SZCZEGÓŁY PROJEKTU]

Pi duych gal, czyli cztery w kraju i jedna zagraniczna, to jest plan organizacji KSW na ten rok. - Naprawd bardzo si staramy, eby w tym roku zrobi te pi duych gal, natomiast co do tych mniejszych gal, to jest to projekt, ktry przypisany jest telewizji - mwi Martin Lewandowski, wspwaciciel federacji KSW.

Lewandowski potwierdzi, e ju od duszego czasu trwaj rozmowy z partnerem telewizyjnym KSW, czyli stacj Polsat, na temat organizacji tych mniejszych gal, ktre roboczo nazwano Lig KSW. Wedug Lewandowskiego miayby to by dwa sezony skadajce si z szeciu odcinkw kady.

- Plan wstpny by taki, eby to byy dwa sezony. Kady sezon to sze odcinkw, ja to tak nazywam, ale to bd gale, ktre miayby by z tygodnia na tydzie. Czyli sze gal w sze tygodni - wyjania.

Pierwszy sezon miaby si odby na wiosn, drugi w okresie jesie – zima tego roku. Aby jednak dopi ten plan potrzebna jest deklaracja Polsatu, z ktrym rozmowy trwaj, a ktrych z pewnoci nie uatwiaj wielkie wydarzenia sportowe 2018 roku. Pki co, Polsat nie mwi "nie", ale te KSW nie otrzymao finalnej deklaracji, czy uda si rozpocz ten projekt.

Lewandowski przyzna natomiast, e wraz ze wsplnikiem, Maciejem Kawulskim, rozwaaj rwnie opcj emisji Ligii KSW w internecie, za porednictwem KSW.tv. Fani mogliby wykupi dostp do transmisji na takich samych zasadach, jak to jest w przypadku regularnych gal w PPV, oczywicie za nisz cen.

Argumentem przemawiajcym za wstrzymaniem si z tematem i poczekaniem na Polsat jest presti projektu, jego zasig i moliwoci, jakie telewizja daje pod ktem zarobkw potencjalnych sponsorw.

Liga KSW z zaoenia ma by szans dla nowych zawodnikw, z mniejszym dowiadczeniem i potencjaem medialnym. Seria miaaby pomc im w zdobywaniu publiki, a organizacji w wyborze kolejnych bohaterw "standardowych" duych gal.

Na chwil obecn projekt pozostaje w fazie budetowania. Lewandowski zapewnia tymczasem, i w pierwszej poowie 2018 roku odbd si trzy gale: 3 marca w odzi, gala tu przez sezonem letnim (czerwiec, wedug sw Mariusza Pudzianowskiego) oraz jeszcze jedna, ktrej terminu Martin nie przybliy.

Pierwsza cz wywiadu ze wspwacicielem KSW, w ktrej mowa jest o wielu innych ciekawych kwestiach dostpna poniej: