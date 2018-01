Rafał Sonik już po operacji. Od środy rehabilitacja

Jest za wcześnie, by przewidzieć kiedy wróci do jazdy quadem. Będzie to uzależnione od reakcji organizmu oraz mozolnej rehabilitacji, która rozpocznie się już w środę.

Dla Sonika był to dziesiąty start w Dakarze. Pechowo zakończył się na piątym etapie. Polak spadł z wydmy razem z quadem i uszkodził kolano. Polak dojechał do mety z 10. czasem, ale badania w ambulatorium na biwaku wykazały złamanie kości strzałkowej i piszczelowej. Samolot medyczny przetransportował rajdowca do szpitala w Limie, po kilku dniach był już w Polsce. We wtorek przeszedł operację.