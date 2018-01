Paddy Lowe: jestem szczęśliwy, że będę z nim współpracował w 2018 roku

Williams potwierdził już oficjalnie: Siergiej Sirotkin został drugim kierowcą teamu, to on będzie partnerem Lance’a Strolla. Jednocześnie zespół ogłosił, że Robert Kubica będzie kierowcą rezerwowym i będzie pracował nad rozwojem samochodu.

- Jestem zachwycona, że mogę ogłosić, iż Robert dołączy do Williamsa jako kierowca rezerwowy i rozwojowy w sezonie 2018. Byliśmy pod wrażeniem tego, co osiągnął i dał pokaz swojej siły, charakteru i poświęcenia wracając do Formuły 1. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy kontynuować naszą relację z Robertem i nie możemy doczekać się pracy z nim w nadchodzącym sezonie - stwierdziła Claire Williams, szefowa zespołu.

- Chcę pogratulować Robertowi tego, co osiągnął dotychczas. Przezwyciężenie ograniczeń, powrót do formy i jazda samochodem Formuły 1 ponownie to ogromne dokonania, a tylko nieliczni wierzyli, że to możliwe. Spodziewamy się, że Robert będzie miał duży techniczny wkład w prace zespołu, wykorzystując swoje doświadczenie z testów na torze i w symulatorze i będzie wspierał kierowców wyścigowych i inżynierów w każdym wyścigu. To kierowca, którego podziwiałem przez wiele lat i jestem szczęśliwy, że będę z nim współpracował w 2018 roku - powiedział Paddy Lowe, dyrektor techniczny Williamsa.