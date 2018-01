Robert Kubica: Moim celem jest znów ścigać się w F1

- Bardzo się cieszę, że dołączam do Williamsa jako kierowca rezerwowy i rozwojowy na ten sezon. Czuję się, że jestem w najlepszej formie w swoim życiu, ale potrzebne było wiele pracy, by tak się stało. Chciałem podziękować Williamsowi za szanse, które mi do tej pory dali i że uwierzyli oferując mi tę posadę - mówi Polak.

- Cieszyłem się, że w ostatnich miesiącach znów byłem w padoku F1 i już nie mogę doczekać się pracy z inżynierami Williamsa zarówno w fabryce jak i na torze, by naprawdę pomóc rozwój samochodu FW41 i zrobić różnicę w 2018 roku. Jeździłem FW36 oraz FW40 i jestem ciekaw, jak wypadnie FW41 w porównaniu z nimi na torze. Będziemy pracować nad wykorzystaniem pełnego potencjału samochodu. - dodał Kubica.

Polak podkreślił, że swojego marzenia o powrocie do ścigania się w F1 nie porzucił. To wciąż jego cel. - Moim ostatecznym celem jest znów ścigać się w F1, a to ważny krok w tym kierunku - mówił.

We wtorek Williams oficjalnie ogłosił skład na przyszły sezon Formuły 1. W brytyjskim zespole obok Lance'a Strolla jeździł będzie Siergiej Sirotkin. Robert Kubica został trzecim kierowcą zespołu.