Australian Open. Szwajcarzy grają dalej - zwycięstwa Rogera Federera i Stana Wawrinki

Roger Federer jest w Melbourne rozstawiony z numerem drugim, ale według bukmacherów i ekspertów to on ma największe szanse na końcowy triumf. W drugiej rundzie zameldował się wcześniej lider światowego rankingu, Rafael Nadal, który z łatwością pokonał reprezentanta Dominikany, Victora Estrelle Burgosa 6:1 6:1 6:1. Obowiązkiem Federera było dołączenie do odwiecznego rywala w kolejnej fazie turnieju i ze swego zadania spisał się bez zarzutów.

„Król Roger” w pierwszym spotkaniu sesji wieczornej na Rod Laver Arena zaprezentował się znakomicie. Pokazał opanowanie, pewność siebie i przede wszystkim świetną grę, którą całkowicie zdominował skazywanego na pożarcie rywala. Szwajcarowi wystarczyły cztery przełamania w całym meczu, aby zakończyć spotkanie na swoją korzyść – pokonał Bedene 6:3 6:4 6:3 i awansował do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Niemcem Janem Lennardem Struffem.

Wcześniej swój mecz wygrał inny Szwajcar, Stan Wawrinka. Mistrz Australian Open 2014, który jest w tym roku rozstawiony z „9” skonfrontował swe siły z Litwinem Ricardasem Berankisem. Przez pierwsze dwa sety imponował grą i spokojnie wyszedł na prowadzenie 2:0, ale w kolejnej partii musiał uznać wyższość rywala. Czwarta odsłona była najbardziej zacięta i zakończyła się dopiero po tie-breaku. Wojnę nerwów lepiej zniósł faworyt , który ostatecznie wygrał 6:3 6:4 2:6 7:6(2). Wawrinka w kolejnej rundzie zagra z Amerykaninem Tennysem Sandgrenem.

Drugiego dnia zmagań do drugiej rundy Australian Open awansowali również inni rozstawieni zawodnicy: Alexander Zverev [4], Dominic Thiem [5], David Goffin [7], Sam Querrey [13], Novak Djoković [14], Tomas Berdych [19], Albert Ramos-Vinolas [21], Fabio Fognini [25], Adrian Mannarino [26] i Richard Gasquet [29]. Odpadli zaś Roberto Bautista-Agut [20] i Milos Raonic [22].